Alors que l'on ne savait pas, il y a un an encore, quand la NASA pourrait de nouveau envoyer des femmes et hommes sur la Lune, voilà que l'agence spatiale fait une déclaration assez étonnante.

Galvanisée par le succès du lancement d'Artemis I qui a permis de tester plusieurs systèmes visant à renvoyer l'humanité à la surface de la Lune, la NASA estime désormais que l'on peut dire avec certitude que des hommes et femmes vivront sur la Lune au cours de la prochaine décennie.

Des humains résideront sur la Lune d'ici 10 ans

Le 16 novembre dernier, la NASA a réussi à lancer son SLS équipé d'une capsule Orion en direction de la Lune après plusieurs reports. Il s'agit d'une mission test qui vise à mettre à l'épreuve d'une part le super lanceur de l'agence spatiale américaine, mais également la capsule Orion qui hébergera femmes et hommes pour les prochaines missions. Le module fera quelques tours de la Lune avant de revenir sur Terre, validant ainsi les trajectoires et systèmes divers en vue des prochaines missions habitées.

Howard Hu s'est ainsi montré particulièrement confiant. Le directeur du programme Spatial Lunaire Orion a ainsi expliqué que l'idée d'établir une base lunaire pourrait arriver plus vite que prévu et que des humains pourraient envisager de vivre sur la Lune dans les 10 années à venir. Il s'agira de scientifiques qui développeront des systèmes de survie, travailleront à exploiter les ressources de la Lune et réaliseront diverses expériences soumises aux conditions de gravité de la Lune.

Pour l'instant, aucun humain n'est attendu sur le sol lunaire avant la mission Artemis 3 prévue entre 2024 et 2025.