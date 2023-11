L'essor de l'industrie aérospatiale et la tendance au développement de constellations de petits satellites multiplie leur présence dans l'espace proche terrestre et crée de nouvelles contraintes et une problématique de saturation de plus en plus difficile à gérer.

En attendant de finaliser les techniques de récupération des satellites hors d'usage et des débris générés par les collisions, d'autres solutions sont à l'étude qui passent par des modifications dans le design même des satellites.

Les ressources insoupçonnées du magnolia

L'agence spatiale japonaise, la JAXA, veut réaliser un test qui permettrait de tester un matériau peu usité dans cette industrie : le bois. Léger, capable de supporter les conditions de l'environnement spatial (froid, chaud, radiations...), perméable aux radiofréquences, il pourrait donner naissance à de nouvelles générations de petits satellites peu coûteux et facilement dégradables dans l'atmosphère.

Il remplacerait avantageusement l'aluminium utilisé actuellement pour l'ossature des satellites, sans les problèmes de corruption et de risque d'embrasement qui ont fait abandonner cette matière dans les avions.

Le professeur Koji Murata, de l'Université de Kyoto, à l'origine du concept

La JAXA prépare donc un projet de test de mise en orbite d'un satellite en bois LignoSat en bois pour éprouver le concept. L'essence est déjà trouvée : après différents essais, le bois de magnolia semble être le plus adapté en termes de résistances aux conditions spatiales sans dégradation ni déformation.

Mise en orbite en 2024

L'agence spatiale nipponne se tourne donc désormais vers la NASA pour planifier la mise en orbite de LignoSat l'an prochain. Le satellite est un petit cube de 10 cm de côté qui tient dans la main et comprend le minimum d'équipement de communication.

Le lancement de LignoSat pourrait se faire durant l'été 2024 et contribuer à faire progresser les connaissances sur l'utilisation du bois pour des projets spatiaux plus conséquents.