La mode est aux plateformes de streaming, qu'il s'agisse de diffuser de la musique ou de la vidéo, et la NASA s'y met à son tour avec le lancement de sa propre plateforme baptisée NASA+.

L'agence spatiale internationale se calque ainsi sur les géants du secteur comme Netflix, Amazon Prime Video, Apple+, Disney+ et autres pour proposer sa propre plateforme de SVOD.

La NASA se lance dans la SVOD

Le catalogue proposé est, bien entendu, en rapport avec l'espace et l'exploration spatiale. On devrait y retrouver des contenus vidéo originaux des lancements spatiaux historiques, ou des documentaires présentant les découvertes les plus importantes.

Au sein de la plateforme, pas de publicité et tout est entièrement gratuit ! La plateforme sera accessible directement depuis un navigateur à Internet ou via une application dédiée sur iOS et Android, mais également via des versions spécifiques aux Fire TV et Apple TV.

Pour la NASA il s'agit d'un nouveau vecteur de partage visant à intéresser le grand public à ses programmes en cours, passés ou à venir. L'agence spatiale cherche chaque année à séduire de plus en plus d'Américains pour gagner en poids face au congrès qui tente de réduire ses budgets.

Avec cette plateforme, la NASA se rend également plus accessible et casse son image élitiste et trop scientifique. L'agence se contentait jusqu'ici d'un flux live sur YouTube, mais désormais il sera possible d'aller piocher dans les archives.