La Lune est devenue le centre d'intérêt principal des différentes agences spatiales du monde ces dernières années, et l'installation d'une base habitable est un projet qui devient de plus en plus concret.

Le programme Artémis de la NASA n'est ainsi que la première étape d'une installation plus durable de l'homme sur la Lune. L'agence américaine souhaite renvoyer femmes et hommes à la surface de notre satellite, en vue de repérer des sites à même d'accueillir des bases servant de laboratoire, mais aussi de relais.

L'idée serait d'une part de remplacer la Station Spatiale Internationale vieillissante et de disposer d'une base scientifique plus spacieuse et semi-autonome. D'autre part, la base servirait également de point de départ pour des missions visant l'espace lointain et notamment Mars.

Désormais la NASA évoque l'horizon 2040 comme un objectif permettant à des astronautes américains d'habiter les premières "maisons lunaires". Les premiers colons lunaires seront avant tout des scientifiques et spécialistes de domaines bien précis, avec des missions s'étalant sur plusieurs mois et une résidence sur la Lune. Par la suite, la NASA envisage la création de "subdivisions" permettant à des civils d'aller habiter sur Mars.

Selon différentes études, les scientifiques estiment qu'il serait possible de fabriquer des habitations lunaires durables d'ici 2040 et la NASA serait dans les temps pour remplir cet objectif.

Ces habitations exploiteront le principe d'impression 3D à base de régolithe pour proposer une sorte de "béton lunaire". Un concours a été lancé pour dessiner ces habitations de demain. L'approvisionnement en air et en eau devrait être permis par l'exploitation de la glace, présente en grande quantité sous le sol lunaire.