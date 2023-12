La NASA propose aux internautes de se joindre à la mission de la sonde Europa Clipper qui décollera en octobre 2024 pour une arrivée prévue en 2030 sur Europe, la lune de Jupiter. Les astronomes sont en effet persuadés qu'un océan liquide d'eau salée se cache sous sa surface de glace.

De la vie sur Europe ?

Comme expliqué sur le site officiel de la mission, la vie a besoin d'une source d'énergie, de la présence de certains composants chimiques et de températures qui permettent à l'eau liquide d'exister. La lune de glace de Jupiter, Europe, semble présenter toutes ces caractéristiques.

L'objectif de la mission Europa Clipper sera donc de déterminer si le satellite de Jupiter possède ces conditions favorables au développement d'une forme de vie. Les scientifiques sont quasiment certains qu'elle cache sous sa croûte glaciaire un océan d'eau salée dont la composition serait proche de celle de nos océans, ou encore des geysers et des volcans sous-marins.

Envoyez votre nom vers Europe

Lancée grâce au poème In Praise of Mystery : A Poem For Europa, de la poète américaine Ada Limón, la campagne "Message in a bottle" propose aux internautes du monde entier d'être associés à la mission en expédiant leur nom avec Europa Clipper jusqu'au 31 décembre. La sonde embarquera en effet des puces sur lesquelles seront gravés les noms des participants qui se seront enregistrés sur le site de la NASA, ainsi qu'une plaque gravée du poème d'Ada Limón.

Rendez-vous sur le site de la mission Europa Clipper (en anglais) pour en savoir plus ou pour enregistrer votre nom.