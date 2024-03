L’agence spatiale américaine recherche en effet quatre volontaires pour participer à sa seconde session de simulation de vie sur Mars, prévue pour démarrer au printemps 2025. La première, toujours en cours, a commencé en juillet 2023. Au total, trois phases de simulation sont programmées.

L'objectif de cette mission d'un an sera d'examiner les effets psychologiques de l'isolement, de l'inconfort et du stress sur les participants, afin de mieux préparer l'envoi d'astronautes sur la planète rouge dans les années à venir.

Les candidats devront être citoyens américains ou résidents permanents, être non-fumeurs et avoir entre 30 et 55 ans.

La mission, du nom de CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog), se déroulera au Johnson Space Center de Houston, au Texas.

Équipe de la première mission CHAPEA (de gauche à droite : Nathan Jones, Ross Brockwell, Kelly Haston, Anca Selariu) en route pour Mars Dune Alpha le 25 juin 2023. Credit : NASA / Josh Valcarcel



Après avoir signé un contrat d’un an, quatre volontaires pourront vivre et travailler dans une installation de 150 m² unique au monde. Baptisée Mars Dune Alpha, cette structure a été créée grâce à une imprimante 3D et est conçue pour résister à toutes les conditions météorologiques.

Une fois sur le site, les volontaires seront plongés dans une simulation réaliste, confrontés à un environnement hostile, des défis techniques, des ressources restreintes et des délais de communication prolongés. Ils devront faire preuve de polyvalence et s'engager dans des activités diverses allant de la robotique à la maintenance, en passant par l'exploration et même l'agriculture.