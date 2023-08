L'agence spatiale américaine, la NASA a confirmé avoir perdu tout contact avec sa sonde Voyager 2 qui est sortie du système solaire. Une perte de contact qui n'est pas due à la distance, mais par une erreur de commande envoyée depuis la Terre.

Cela fait quelques jours que la NASA n'a donc plus échangé avec sa sonde qui a dépassé la zone d'influence du soleil et se situe donc désormais dans l'espace interstellaire (depuis 2018) à plus de 19,9 milliards de kilomètres de notre Terre.

Voyager 2 ne répond plus

Le 21 juillet dernier, la NASA a envoyé une série de commandes à la sonde, malheureusement des erreurs se sont glissées dans les commandes entrainant la réorientation de l'antenne à 2 degrés de la Terre... La sonde est donc désormais incapable de recevoir des commandes ou de transmettre des données vers la Terre.

La sonde échangeait avec la Terre via les antennes du Deep Space Network (DSN), avec un décalage de 18 heures entre les instruments et la sonde, du fait de la distance.

Tout n'est pas perdu puisque la sonde a été programmée pour réinitialiser l'orientation de son antenne vers la Terre plusieurs fois par an, la prochaine date étant fixée au 15 octobre.

Aucun problème à signaler par contre du côté de Voyager 1 qui évolue également dans le vide interstellaire à plus de 24 milliards de km de la Terre.