Cela fait des années que la NASA s'inquiète de la prolifération des déchets spatiaux : satellites hors d'usage, capsules en déperdition, étages de lanceurs, débris de fusées... On compte des milliers de déchets en orbite autour de la Terre allant de la taille d'un timbre-poste à celle d'une berline, tous représentant un risque pour les missions habitées, les lancements divers, l'ISS ou même l'ensemble des réseaux de satellites en usage.

Mais récupérer ces débris n'est pas une mince affaire et plusieurs idées ont été abordées sans réalisation concrète. On parlait un temps d'utiliser un robot doté d'un "lasso laser", d'un module équipé d'un canon à ions pour propulser les débris vers l'atmosphère...

Récemment, la NASA a lancé un appel à projets et retenu la proposition de la société TransAstra. Il s'agit d'un concept finalement assez simple et presque évident : créer des poubelles spatiales.

Le projet vise la création d'un module présenté comme une sphère capable de s'ouvrir en deux pour aller avaler, comme PacMan le ferait, un débris de taille importante. La capsule se dirigera ensuite vers une station de traitement des déchets placée en orbite.

Baptisé ThinkOrbital, la station ainsi créée serait constituée d'une plateforme de 37 mètres de diamètre et disposerait d'outils automatisés capables d'analyser, réparer et même recycler les déchets récupérés. On pourrait également s'y amarrer pour récupérer certaines pièces pour les réutiliser sur Terre ou leur donner une seconde vie.

Selon la NASA cette solution serait 6 fois moins couteuse que de repousser les débris spatiaux vers l'atmosphère pour qu'ils se désagrègent lors de leur rentrée sur Terre.