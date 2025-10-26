La Lune n'est plus tout à fait seule. La NASA a officiellement confirmé cette semaine qu'un rocher spatial, baptisé 2025 PN7, est devenu un "compagnon céleste" de la Terre. Il ne s'agit pas d'une vraie lune, mais d'un objet rare appelé "quasi-lune", qui suit notre planète dans sa course autour du Soleil.

Qu'est-ce qu'une "quasi-lune" exactement ?

Il faut tempérer les ardeurs : 2025 PN7 n'est pas une "vraie" lune. Contrairement à notre Lune principale, elle n'est pas gravitationnellement liée à la Terre. Elle orbite autour du Soleil, sur un chemin si similaire au nôtre qu'elle semble nous "suivre". C'est un compagnon de route cosmique.





Découvert par l'Université de Hawaï grâce à l'observatoire Pan-STARRS, cet astéroïde est minuscule, estimé entre 18 et 36 mètres de large.

Depuis quand est-il là et combien de temps va-t-il rester ?

L'analyse de son orbite montre que 2025 PN7 n'est pas un nouveau venu. Il serait dans notre voisinage depuis environ 60 ans, mais son extrême faible luminosité (magnitude 26) l'a rendu indétectable jusqu'à présent. Il est bien trop faible pour être vu avec un télescope amateur.





Les modèles de la NASA prédisent qu'il restera notre compagnon de voyage jusqu'en 2083, avant de s'éloigner et de poursuivre sa route dans l'espace.

Y a-t-il un danger pour la Terre ?

Absolument aucun. La NASA est formelle : 2025 PN7 ne présente aucun risque d'impact connu. Au plus près, il s'approche à environ 4 millions de kilomètres de nous, soit dix fois la distance Terre-Lune. Au plus loin, il s'éloigne à 17 millions de kilomètres.





Sa découverte est surtout une aubaine scientifique pour étudier de près ces astéroïdes proches de la Terre.

Foire Aux Questions (FAQ)

Combien y a-t-il de quasi-lunes connues ?

C'est un phénomène très rare. À ce jour, seule une poignée de quasi-satellites de la Terre ont été confirmés (huit au total). Le plus célèbre, avant 2025 PN7, est Kamo‘oalewa, qui pourrait être un ancien fragment de notre propre Lune.

Peut-on voir 2025 PN7 dans le ciel ?

Non, c'est impossible pour un amateur. L'astéroïde est décrit comme "extrêmement faible" (magnitude 26). Il n'est visible qu'avec des télescopes professionnels très puissants, comme le Pan-STARRS à Hawaï qui l'a découvert.

Quelle est la différence entre une "lune" et une "quasi-lune" ?

Une "vraie" lune (ou satellite naturel) est gravitationnellement liée à une planète et orbite autour d'elle. Une "quasi-lune" n'orbite pas autour de la planète ; elle orbite autour du Soleil, mais sur une trajectoire si proche et si synchronisée avec celle de la planète qu'elle donne l'illusion de l'accompagner.