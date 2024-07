Le rover VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) devait embarquer pour la Lune à bord d'une mission Griffin One du nom d'un atterrisseur d'Astrobotic Technology. Principalement pour des raisons budgétaires, l'Agence spatiale américaine vient de mettre fin au développement du rover qui était pourtant entièrement assemblé et testé.

Le lancement du rover VIPER était initialement prévu fin 2023. En 2022, la Nasa avait demandé un report du lancement à fin 2024 pour octroyer davantage de temps dans la conduite des tests préalables de l'atterrisseur d'Astrobotic.

La Nasa indique que des retards supplémentaires dans le calendrier et la chaîne d'approvisionnement ont repoussé la date de préparation de VIPER à septembre 2025. De manière indépendante, il en est de même pour le lancement à bord de l'atterrisseur d'Astrobotic.

Un problème de budget avec VIPER

" La poursuite de VIPER entraînerait une augmentation des coûts qui menacerait d'annuler ou de perturber d'autres missions CLPS ", écrit la Nasa qui mentionne son programme Commercial Lunar Payload Services pour l'exploration lunaire avec des partenaires commerciaux (lancement et atterrisseur).

La Nasa a déjà dépensé 450 millions de dollars pour le programme du rover. Son lancement en 2025 aurait fait grimper le coût total. L'annulation de VIPER permettrait d'économiser au moins 84 millions de dollars. Pour autant, plusieurs centaines de millions de dollars seront verser à Astrobotic afin de poursuivre la mission Griffin One… sans VIPER.

" Astrobotic poursuivra sa mission Griffin One dans le cadre de son contrat avec la Nasa, en vue d'un lancement prévu au plus tôt à l'automne 2025. L'atterrissage sans VIPER fournira une démonstration en vol de l'atterrisseur Griffin et de ses moteurs. "

Capitaliser sur le travail réalisé

Pour une mission d'un minimum de 100 jours, VIPER avait été conçu pour rechercher dans le régolithe de la glace d'eau et d'autres substances volatiles au niveau du pôle Sud de la Lune. De la taille d'une voiturette de golf et d'une masse de 430 kg, VIPER devait parcourir une vingtaine de kilomètres sur la Lune.

Source image : Nasa - Robert Markowitz

Le rover dispose de quatre instruments scientifiques, dont une foreuse de 1 m pour prélever des échantillons sous la surface et trois spectromètres. Il s'agissait également d'une démonstration technologique d'opérations à des températures extrêmement basses.

" Nous nous engageons à étudier et explorer la Lune pour le bénéfice de l'humanité via le programme CLPS. La Nasa a prévu une série de missions pour rechercher de la glace et d'autres ressources sur la Lune au cours des cinq prochaines années ", déclare Nicola Fox, administratrice associée de la direction des missions scientifiques à la Nasa.

Le travail réalisé avec VIPER sera réutilisé pour de futures missions lunaires. Le rover sera démonté et plusieurs de ses composants seront récupérés, en plus de ses instruments.

N.B. : Source image vignette : Nasa.