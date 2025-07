Ce mois-ci, l'Agence spatiale américaine a testé avec succès une technologie qui dote un satellite d'observation d'une capacité de décision autonome. De quoi anticiper, analyser et agir, au lieu de se contenter de capturer ce qui se trouve en dessous à l'aveugle.

Fini l'arrosage automatique depuis l'espace

Avec les satellites d'observation de la Terre équipés de capteurs optiques, la Nasa souligne les nuages peuvent gêner jusqu'à deux tiers du temps, bloquant la vue de la surface et rendant les données inutilisables pour les scientifiques. Une perte colossale de temps, de stockage et de bande passante.

La nouvelle approche change la méthode. Le satellite peut regarder jusqu'à 500 kilomètres devant lui, évaluer la couverture nuageuse et décider d'effectuer ou non une capture. S'il n'y a que des nuages, il économise ses ressources pour une cible plus intéressante.

Le Dynamic Targeting : l'IA aux commandes

Le cerveau de cette opération est une technologie développée pendant plus de dix ans par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la Nasa : le Dynamic Targeting.

Lors du test mené mi-juillet à bord du CubeSat CogniSAT-6 lancé en mars 2024, le satellite s'est incliné de 40° à 50° pour scruter l'horizon. En quelques secondes, son IA a analysé l'image, repéré les zones sans nuages, puis le satellite est revenu à sa position verticale pour ne capturer que les cibles pertinentes. Le tout en moins de 90 secondes, alors qu'il filait à près de 27 000 km/h.

Expert en IA au JPL, Steve Chien résume ainsi l'idée : « Au lieu de simplement voir des données, il réfléchit à ce que les données montrent et à la manière d'y répondre. [...] Nous essayons de donner au vaisseau spatial la capacité de dire : ' C'est un incendie ', puis de concentrer ses capteurs sur l'incendie. »

Des chasseurs de catastrophes aux explorateurs planétaires

Maintenant que la capacité à éviter les nuages est prouvée, les prochaines étapes sont encore plus ambitieuses. Le satellite va être entraîné à traquer les nuages pour étudier des phénomènes météo extrêmes et éphémères, comme les orages de glace convectifs profonds, quasi impossibles à observer avec les méthodes actuelles.

D'autres algorithmes lui permettront de chasser les anomalies thermiques, détectant en temps réel le départ d'un feu de forêt ou une éruption volcanique pour alerter les secours instantanément. La vision à long terme dépasse même notre planète. La technologie pourrait être adaptée pour des missions d'exploration du système solaire, afin de repérer des geysers sur des lunes glacées ou des tempêtes de poussière sur Mars.

La Nasa envisage en outre des constellations de satellites intelligents, où un éclaireur détecterait un événement et enverrait des ordres aux autres pour une observation coordonnée.

N.B. : Source images : Nasa - JPL - USGS.