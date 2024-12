Alors que la NASA espère envoyer à nouveau des humains sur la Lune et y multiplier les missions habitées avant d'y établir une colonie, l'agence spatiale américaine tente d'anticiper tous les scénarios possibles.

L'agence fait appel au grand public pour l'aider à penser à une solution qui permettrait de sauver des astronautes à la surface de la Lune, qu'ils soient simplement blessés, évanouis ou même invalides.

Lors des missions Apollo, et notamment Apollo 11 qui a amené le premier homme sur la Lune, aucun protocole de secours n'était établi en cas de chute ou problème grave sur l'un des astronautes. La mission ne tolérait aucun échec, et si Buzz Aldrin et Neil Armstrong avaient été incapables de revenir par eux même dans le module, Michael Collins, le troisième astronaute n'aurait pas été en mesure d'aller les sauver, il serait alors rentré seul sur Terre. Le président de l'époque, Nixon avait prévu un discours en cas de pépin, qui heureusement n'a pas été prononcé.

La NASA ne souhaite pas reproduire cette situation et étudie donc des protocoles d'urgence qui permettraient de transporter un astronaute évanoui afin de l'amener dans un SAS sécurisé pour pouvoir le sauver.

Impossible pour les astronautes de se porter l'un l'autre : la combinaison Axiom n'est pas prévue pour cela : trop lourde, avec des capacités de mouvement limitées, elle ne permettrait pas de trainer un corps sur la lune de façon efficace ou sécurisée.

La NASA a donc lancé un défi baptisé Southern Pole Safety: Designing the NASA Lunar Rescue System, ouvert depuis le 14 novembre jusqu'au 23 janvier. Il invite chacun à proposer un protocole ou système permettant ainsi de déplacer un ou des astronautes sur une distance de 2 km avec une pente de 20° sans être attachés à un rover. Le tout devra résister aux conditions de froid et de chaleur extrême ( de -200 à + 55°C) et résister à la poussière lunaire.

L'agence récolte les propositions sur ce site, et trois projets seront sélectionnés avec 45 000$ à gagner en tout, dont 20 000$ pour le projet gagnant.