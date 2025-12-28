Lancé en mars, le télescope spatial SPHEREx de la Nasa a achevé avec succès sa première carte infrarouge de la totalité du ciel. Elle se décline en 102 couleurs différentes, invisibles à l'œil humain, mais essentielles pour sonder les grands mystères cosmiques.

Qu'est-ce qui rend cette cartographie cosmique unique ?

La spécificité de SPHEREx () réside dans sa capacité à combiner une vue panoramique du ciel avec une analyse spectroscopique détaillée. Si d'autres missions ont déjà cartographié le ciel en infrarouge, aucune ne l'a fait avec une telle richesse de couleurs.

Chaque couleur correspond à une longueur d'onde infrarouge précise, révélant des informations uniques sur les objets célestes, des pouponnières d'étoiles aux galaxies lointaines.

Bien que le télescope spatial James Webb soit beaucoup plus puissant en spectroscopie, son champ de vision est des milliers de fois plus étroit, l'empêchant de réaliser une cartographie complète aussi rapidement.

Quels secrets de l'Univers SPHEREx va-t-il révéler ?

L'un des objectifs principaux de la mission est de mieux comprendre l'inflation, un événement cataclysmique où l'Univers a connu une expansion fulgurante dans la première fraction de seconde de son existence.

En mesurant les variations subtiles dans la distribution des galaxies, les scientifiques espèrent trouver des indices sur ce phénomène unique qui a façonné la structure de notre cosmos.

Au-delà des galaxies lointaines, SPHEREx s'intéressera aussi à notre propre Voie lactée. Il cherchera des réservoirs cachés de glace d'eau et de molécules essentielles à la vie. Ces données aideront à comprendre comment l'eau est arrivée sur Terre et où les ingrédients de la vie se cachent dans notre voisinage galactique.

Six mois pour une vue à 360°

En orbite polaire autour de la Terre, SPHEREx prend plusieurs milliers d'images par jour. En six mois, grâce au mouvement de la Terre autour du Soleil, il a pu balayer le ciel à 360°. Pour capturer ses 102 couleurs, il utilise six détecteurs, chacun équipé d'un filtre spécial dégradant la lumière en 17 couleurs.

La mission primaire de deux ans prévoit trois autres balayages complets pour affiner encore la sensibilité des mesures.

N.B. : SPHEREx pour Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer.