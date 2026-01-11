La Nasa a publié une vidéo saisissante qui condense 25 années d'observations du rémanent de la supernova de Kepler qui a résulté de l'explosion d'une naine blanche. Réalisée à partir des données de l'observatoire de rayons X Chandra, la séquence montre l'évolution de ce nuage de débris cosmiques entre 2000 et 2025.

Comment la vidéo révèle-t-elle la dynamique de l'explosion ?

La vidéo met en lumière une expansion asymétrique. Les chercheurs ont mesuré des vitesses très différentes au sein du rémanent.

Les parties les plus rapides se déplacent vers le bas de l'image à environ 22 millions de km/h (2 % de la vitesse de la lumière), tandis que les zones les plus lentes progressent vers le haut à près de 6,5 millions de km/h.

Cette différence de vitesse s'explique par la densité variable du gaz interstellaire environnant. " C'est remarquable de pouvoir observer comment les restes de cette étoile brisée se heurtent à la matière déjà projetée dans l'espace ", explique Jessye Gassel, une étudiante de l'université George-Mason qui a dirigé les travaux.

Pourquoi l'étude de ces rémanents est-elle importante ?

Les supernovas jouent un rôle fondamental dans l'Univers. Elles sont utilisées par les astronomes pour mesurer son expansion. De plus, ces explosions sont la source principale des éléments lourds qui sont ensuite disséminés dans l'espace.

Ces éléments sont essentiels à la formation de nouvelles étoiles et planètes. " Les explosions de supernovas et les éléments qu'elles projettent dans l'espace sont l'élément vital des nouvelles étoiles et planètes ", souligne Brian Williams du Goddard Space Flight Center de la Nasa.

Quelles informations supplémentaires les scientifiques peuvent-ils en tirer ?

Au-delà de la vitesse d'expansion, l'équipe a également examiné la largeur des bords de l'onde de choc de l'explosion. L'onde de choc est la première à entrer en contact avec la matière extérieure à l'étoile.

En mesurant son épaisseur et sa vitesse, les astronomes obtiennent des indices précieux sur les mécanismes de l'explosion initiale et sur les caractéristiques du milieu environnant.