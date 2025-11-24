Jusqu'au 2 décembre prochain, Navee célèbre le Black Friday avec des promotions sur ses trottinettes électriques. Elles sont disponibles chez Fnac, Darty et Amazon.

Il est possible de bénéficier de réductions allant jusqu'à -33 %, ainsi que d'offres comme des bundles ou des coupons à activer directement sur les pages produits.

Navee XT5 Pro, GT3 et GT3 Max à des prix réduits

Chez Fnac et Darty, la trottinette XT5 Pro est à 799,99 € au lieu de 899,99 € et avec un support téléphone offert. Axée sur la performance, elle est avec moteur arrière de 2 200 W et accélère de 6 km/h à 25 km/h en 6 secondes.

D'une autonomie de jusqu'à 75 km et pouvant supporter 150 kg, elle dispose d'une suspension avant et arrière, de pneus tubeless tout-terrain de 12 pouces.

Taillée pour la ville et avec un format de pneus 10 pouces, la trottinette GT3 est à 391 € au lieu de 459 € sur Amazon. Avec un moteur de 700 W et une autonomie de jusqu'à 50 km, elle peut supporter 110 kg de charge maximale.

Il existe un modèle GT3 Max qui est au prix de 499 € au lieu de 599 € avec un moteur de 1 000 W et une autonomie qui passe jusqu'à 75 km.

D'autres trottinettes de Navee à des prix Black Friday sont à découvrir via la boutique officielle de la marque sur Amazon. Sans trop tarder toutefois, puisque les performantes ST3 et ST3 Pro à 563 € et à 599 € sont difficiles à trouver.