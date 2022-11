Autorité britannique de la concurrence, la CMA (Competition and Markets Authority) annonce l'ouverture d'une enquête approfondie qui vise Apple et Google. Elle concerne le marché des navigateurs web sur les appareils mobiles et du cloud gaming.

" Apple et Google ont un duopole effectif sur les écosystèmes mobiles qui leur permet d'exercer une mainmise sur les systèmes d'exploitation, les boutiques d'applications et les navigateurs web sur les appareils mobiles ", écrit la CMA.

L'autorité précise qu'en 2021, 97 % de la navigation mobile sur internet au Royaume-Uni se fait sur les navigateurs Safari d'Apple ou Google Chrome. Dans le cadre d'une consultation, les répondants ont mis en évidence la manière dont Apple restreint le cloud gaming via son App Store. Il y aurait plus de 800 000 utilisateurs de services de cloud gaming au Royaume-Uni.

La CMA veut creuser le sujet

" De nombreuses entreprises et développeurs web britanniques nous disent qu'ils ont l'impression d'être freinés par les restrictions imposées par Apple et Google. […] Nous prévoyons d'examiner si les préoccupations que nous avons entendues sont justifiées et, le cas échéant, de définir des mesures pour améliorer la concurrence et l'innovation dans ces secteurs ", déclare Sarah Cardell.

La directrice générale de la CMA ajoute : " Nous voulons nous assurer que les consommateurs britanniques bénéficient des meilleurs nouveaux services de données mobiles et que les développeurs britanniques peuvent investir dans de nouvelles applications innovantes. "

Réponses habituelles d'Apple et Google

L'enquête approfondie pourrait prendre jusqu'à 18 mois. Pour Apple, son approche offre aux utilisateurs " un choix précieux, centré sur la sécurité, le respect de la vie privée et les performances, entre les écosystèmes. "

Google oppose l'ouverture d'Android et une plateforme pour les smartphones offrant aux utilisateurs et aux entreprises " plus de choix que toute autre plateforme mobile. "

Le nombre d'enquêtes de régulateurs et autorités qui touchent Apple et Google n'a de cesse de prendre de l'ampleur.