Au cours du quatrième trimestre de l'année 2024, Netflix a gagné près de 19 millions d'abonnés supplémentaires (18,91 millions) et a franchi le cap des 300 millions d'abonnés (301,63 millions) dans le monde.

C'est un record trimestriel pour Netflix, mais c'est la dernière fois que le géant américain du streaming vidéo dévoilera le nombre d'abonnés gagnés au cours d'un trimestre. Une exception sera toutefois faite pour des étapes importantes en matière d'abonnés.

À partir du premier trimestre de cette année, Netflix mettra davantage l'accent sur l'engagement comme indicateur de la satisfaction client. Un tel engagement est jugé en fonction du temps passé sur des contenus Netflix par les abonnés.

Encore une hausse de prix pour Netflix

Pour son marché le plus mature aux États-Unis, ainsi qu'au Canada, au Portugal et en Argentine, Netflix procède à un ajustement de prix de la plupart de ses forfaits. La France y échappe donc… pour le moment.

« Alors que nous continuons d'investir dans la programmation et d'offrir plus de valeur à nos abonnés, nous leur demanderons occasionnellement de payer un peu plus afin que nous puissions réinvestir pour améliorer encore Netflix. »

Aux États-Unis, le forfait Standard passe ainsi de 15,49 $ à 17,99 $ par mois, tandis que le forfait Premium coûtera 24,99 $ au lieu de 22,99 $ par mois. Le forfait Standard avec pub n'est en outre pas épargné par la hausse de prix. Il passe de 6,99 $ à 7,99 $ par mois.

Des revenus trimestriels à plus de 10 milliards de dollars

Sur le dernier trimestre 2024, le chiffre d'affaires de Netflix a atteint 10,2 milliards de dollars (+16 % sur un an) et son bénéfice net est ressorti à 1,9 milliard de dollars.