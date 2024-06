Netflix vient d'annoncer se retirer de certains appareils sur lesquelles l'application était jusqu'ici toujours proposée. Le géant de la SVOD va ainsi quitter deux appareils en particulier : les Apple TV de deuxième et troisième génération.

L'abandon sera effectif dès le 31 juillet prochain, Netflix expliquant le geste par la volonté de "préserver la meilleure expérience possible" pour l'ensemble des utilisateurs. Cela implique donc de laisser en cours de route les appareils incapables de prendre en charge les dernières mises à jour de l'application.

On se rassurera dans le fait que les Apple TV de 2e et 3e génération ont été respectivement lancées en 2010 et 2012 et qu'elles sont techniquement considérées comme obsolètes d'autant qu'elles fonctionnent sur une version d'iOS dépourvue d'App Store. Apple a déjà fait tomber les deux dispositifs dans son catalogue d'appareils obsolètes ne profitant plus d'aucun support logiciel.

Reste que pour les utilisateurs ayant encore recours à ces appareils, il est recommandé de basculer vers l'Apple TV HD ou l'Apple TV 4K pour continuer à profiter des services de Netflix.