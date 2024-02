Cela fait maintenant plusieurs années que Netflix ne propose plus la facturation via Apple pour les utilisateurs qui s'inscrivent ou se réinscrivent. De la même manière que la facturation des abonnements via Google Play, le géant mondial de la vidéo à la demande par abonnement avait pris cette décision pour éviter le prélèvement d'une commission jugée handicapante.

" Certains abonnés facturés via Apple dans plusieurs pays peuvent être invités à ajouter un nouveau mode de paiement s'ils souhaitent poursuivre leur abonnement. Remarque : les cartes cadeaux Netflix ne permettent pas de réactiver ces comptes ", écrit désormais Netflix dans son centre d'aide.

Ce discret changement vient d'être repéré et s'adresse à des abonnés de longue date. Auparavant, Netflix indiquait : " Si vous êtes un abonné bénéficiant de la facturation Apple, vous pouvez continuer à payer votre abonnement via Apple, à moins que vous ne changiez votre mode de paiement ou que vous n'annuliez votre compte. "

Quelques rares cas ?

Il n'est pas clair à ce stade si la modification concerne effectivement la France et l'Europe. La modification se retrouve en tout cas sur la page d'aide de Netflix en français.

A priori, les abonnés Netflix directement concernés ne sont pas légion. Pour le moment, cela râle peu sur les réseaux sociaux.

The Verge rapporte néanmoins le témoignage d'une personne sur X qui indique que son abonnement Netflix avec Apple Pay a cessé de fonctionner. " Je ne peux plus bénéficier du prix de 9,99 $ par mois que j'ai payé pendant des années et j'ai dû payer 31 $ jusqu'à ce que j'obtienne un remboursement d'Apple. "