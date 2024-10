Au troisième trimestre, Netflix a gagné plus de 5 millions d'abonnés supplémentaires et porte son total mondial à presque 283 millions d'abonnés. Le géant américain du streaming vidéo précise que son abonnement avec pub a représenté plus de 50 % des inscriptions dans la douzaine de pays où il est disponible, avec une hausse de 35 % par rapport au trimestre précédent.

Dès l'année prochaine, Netflix ne sera plus aussi bavard concernant son nombre d'abonnés et ne communiquera plus ses chiffres trimestriels à ce sujet. Estimé en fonction du temps passé sur les contenus par les abonnés, l'engagement sera plus particulièrement scruté et fera office d'indicateur de satisfaction client.

D'après Netflix, cet engagement se porte actuellement bien. Un abonné passe en moyenne environ 2 heures par jour sur les contenus de Netflix qui souligne une performance malgré l'impact du partage payant, ou autrement dit la lutte menée contre le partage gratuit des comptes hors du foyer.

" Nous avons réalisé notre plan de relance de nos activités et nous sommes ravis de terminer l'année en beauté avec un excellent programme pour le quatrième trimestre. " Netflix met en avant Squid Game saison 2, le combat Jake Paul contre Mike Tyson et deux matchs de la NFL le jour de Noël.

Le chiffre d'affaires réalisé par Netflix au cours du troisième trimestre est de plus de 9,8 milliards de dollars, avec une hausse de 15 % sur un an. En progression de 41 % sur un an, le bénéfice net atteint presque 2,4 milliards de dollars. La marge d'exploitation est de 30 %, contre 22 % un an auparavant.

La France échappe à une hausse de prix… pour le moment

Sur une hausse de prix redoutée par les abonnés, Netflix indique avoir procédé en début de mois à des augmentations dans quelques pays de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et au Japon. À partir d'aujourd'hui, les prix augmentent en Espagne et en Italie.

En Espagne, le forfait Premium passe ainsi de 17,99 € par mois à 19,99 € par mois. Le forfait Standard est désormais à 13,99 € par mois, au lieu de 12,99 € par mois. Le forfait Standard avec pub n'est pas épargné. Il passe de 5,49 € par mois à 6,99 € par mois.

La France est actuellement épargnée (tarifs inchangés ci-dessus), sachant toutefois que Netflix y a récemment totalement abandonné son forfait Essentiel.