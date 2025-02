L'application Apple TV n'est pas spécialement avare en matière de compatibilité avec d'autres applications, même si la situation peut sensiblement varier d'un pays à l'autre. Apple consacre une page d'aide à ce sujet.

Une absence notable pour Apple TV est celle de Netflix qui est dans une position de force avec son statut de leader mondial de la vidéo à la demande par abonnement. Outre-Atlantique, certains ont eu l'espoir d'une lacune enfin comblée, mais cet espoir a finalement été douché.

À The Verge, une porte-parole de Netflix a déclaré que l'intégration de Netflix dans l'application Apple TV était… une erreur. Un mystérieux bug qui a donc été corrigé. La semaine dernière, des utilisateurs avaient constaté une fenêtre pour la connexion de Netflix à l'application Apple TV.

Des tests en interne ?

Pour Bloomberg, Mark Gurman avait eu vent de cette fenêtre de connexion, mais paraissait sceptique après une attente de huit ans. « J'ai entendu dire qu'il s'agissait probablement d'une sorte de bug et qu'il ne semblait pas avoir d'accord en place. »

Pendant la courte durée de vie du bug, il a été possible d'ajouter des contenus originaux de Netflix dans Apple TV, même si des problèmes ont été repérés et que la sélection d'autres films et de séries se heurtait à des soucis en rapport avec les licences.

Les plus optimistes misent sur des tests en interne qui ont été rendus publics par inadvertance. Une manière de toujours garder espoir pour une intégration future.

Une attente parfois longue avec Apple TV

Rappelons que la semaine dernière, Apple a annoncé que l'application Apple TV est désormais disponible sur Android pour les smartphones et les tablettes. Il a fallu attendre de nombreuses années pour cela.

N.B. : Source images (Netflix et Apple TV) : Reddit.