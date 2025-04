Netflix misait déjà énormément sur son algorithme pour séduire les utilisateurs en leur proposant une expérience personnalisée. Avec l'intégration d'une nouvelle IA dédiée, la plateforme de SVOD souhaite aller encore plus loin.

L'ia d'openai au service de netflix

Le géant du streaming Netflix chercherait à exploiter la puissance des modèles de langage développés par OpenAI. L'idée serait d'intégrer une technologie de type ChatGPT directement dans son interface pour mieux comprendre les requêtes des utilisateurs et affiner les suggestions proposées. Le groupe aurait ainsi conçu un nouveau moteur de recherche basé sur des outils personnalisés d'OpenAI.

Des recommandations basées sur votre humeur

La grande nouveauté promise par cette intégration serait la possibilité d'obtenir des recommandations de films et de séries basées sur votre humeur ou des descriptions en langage naturel. Plutôt que de chercher par genre ou acteur, vous pourriez simplement indiquer ce que vous avez envie de ressentir ("un film drôle et léger", "une série captivante pour me tenir en haleine") et l'IA se chargerait de trouver les titres correspondants.

Une expérience de recherche personnalisée

L'objectif final est de personnaliser radicalement l'expérience de recherche. En comprenant le contexte et les nuances des demandes des utilisateurs, l'IA pourrait proposer des suggestions bien plus pertinentes que les algorithmes actuels, facilitant la découverte de pépites cachées dans le catalogue et rendant la navigation moins fastidieuse.

Mais il ne serait pas question d'abandonner l'algorithme actuel pour autant : les deux fonctionnalités seraient complémentaires et l'IA permettrait d'affiner les recherches. La lecture de contenu plus adapté quant à lui continuerait alors d'alimenter l'algorithme qui proposera automatiquement des séries et films toujours plus en accord avec les attentes de l'utilisateur.

Vers une nouvelle façon de choisir ?

Cette intégration potentielle marque une étape supplémentaire dans l'utilisation de l'intelligence artificielle par les plateformes de streaming. Si elle se concrétise, elle pourrait transformer la manière dont les millions d'abonnés interagissent avec le service, passant d'une recherche par mots-clés ou catégories à une conversation plus fluide et intuitive pour trouver le contenu idéal à chaque instant.

Le nouveau moteur de recherche est déjà en cours de tests sur iOS en Australie et Nouvelle-Zélande, il devrait arriver aux Etats-Unis "dans les semaines et les mois à venir" a indiqué Netflix. Aucun test n'est encore prévu sous Android pour l'instant.