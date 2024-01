Apple présente le Vision Pro comme le casque de réalité mixte qui proposera la solution ultime de divertissement. Et pour ce faire, la marque a évoqué quelques partenariats (150 applications dédiées) et notamment celui noué avec Disney pour l'intégration de la plateforme Disney + avec un développement spécifique au casque d'Apple. On devrait ainsi pouvoir y trouver des versions spéciales d'environ 300 films en 3D ainsi que des expériences inédites autour de franchises phares (Star Wars notamment).

Mais toutes les plateformes ne sont pas aussi emballées par le produit d'Apple... Ainsi, Netflix et Spotify, deux géants du divertissement par streaming ont déjà signifié ne pas souhaiter développer d'application dédiée au casque, les utilisateurs devront ainsi se tourner vers le navigateur intégré au casque pour profiter du service ancré dans le Web.

Netflix a ainsi annoncé désactiver la compatibilité de son application avec le casque d'Apple et ne souhaite pas proposer d'appli optimisée, forçant les utilisateurs à aller sur sa plateforme depuis Safari.

Interrogé sur le sujet au micro de Ben Thompson sur le podcast Stratechery, le co-PDG de Netflix, Greg Peters a finalement révélé pourquoi la plateforme de SVOD ne ferait pas d'effort dans le sens d'Apple : tout simplement parce que le développement d'une application pour VisionOS n'est pas une priorité. Pour Netflix, investir dans le développement d'une telle application "n'est pas vraiment pertinent pour la plupart de nos membres", tout en précisant qu'il n'y a pas de réticence ni de manque de désir de le faire, mais simplement par intérêt.

Pour Netflix la situation est simple : le Vision Pro sera contenu à un marché de niche. D'une part vendu 3490$ le casque ne s'adresse pas à tout le monde, qui plus est son autonomie limitée et son poids ne sont pas vraiment adaptés à un port sur de longues durées... Qui plus est, Apple elle-même a annoncé ne pas produire plus d'un demi-million d'unités cette année dans le plus optimiste des cas... Netflix n'y voit donc aucune opportunité pour son public.

Le discours de Netflix est rassurant pour les abonnés qui voient déjà quelques séries et films annulés ces derniers temps tout en subissant une hausse tarifaire. Voir la marque investir des ressources pour une catégorie minoritaire et privilégiée d'utilisateurs pourrait ainsi mal passer.