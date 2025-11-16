Après les augmentations de prix, voici les investissements. Netflix a coupé le ruban de sa toute première "Netflix House" ce mercredi, dans un immense centre commercial de King of Prussia, près de Philadelphie.

Sur près de 10 000 m2, le "N rouge" ne veut plus se contenter de votre salon. L'objectif : vous faire payer pour vivre ses franchises, à la manière de Disney ou Universal.

Que trouve-t-on dans ces "Netflix Houses" ?

Oubliez le simple "binge-watching". Netflix veut que vous "viviez" ses séries. La "Netflix House" est un hybride : mi-parc d'attractions, mi-centre de loisirs.

L'entrée dans l'espace est gratuite, mais les activités principales sont payantes (les prix varient entre 15 et 39 dollars par attraction). Concrètement, vous pourrez :

Participer à une fête foraine organisée par Mercredi Addams .

. Devenir un pirate dans un jeu immersif One Piece .

. Jouer à "Feu rouge, feu vert" de Squid Game (probablement sans la mort à la clé).

(probablement sans la mort à la clé). Tenter un mini-golf inspiré de Stranger Things .

. Jouer à des jeux VR (Rebel Moon, Stranger Things).

Manger dans un restaurant à thème et acheter des souvenirs exclusifs.

C'est la suite logique des expériences éphémères (comme le Bal Bridgerton) que la plateforme testait avec succès depuis des années.

Pourquoi Netflix investit-il dans des parcs physiques ?

La réponse tient en un mot : Disney. Ou même Universal. Netflix a compris que ses franchises (Stranger Things, One Piece, Squid Game) sont des poules aux œufs d'or qui peuvent rivaliser avec Mickey ou Harry Potter sur le terrain du divertissement physique.

Marian Lee, la directrice marketing de l'entreprise, l'a admis : les pop-ups temporaires étaient un enfer logistique. "Il est devenu évident que nous aurions plus de flexibilité si nous disposions d’un emplacement permanent". C'est un "énorme investissement" pour capitaliser sur la communauté de fans et sortir du streaming pur.

Quel est le plan de déploiement ?

Le premier lieu ouvre à Philadelphie (King of Prussia) ce 12 novembre 2025. Le second suit de très près à Dallas (Texas) le 11 décembre.

Ces deux premiers parcs visent un public local, de banlieue, pour en faire une "destination du quotidien". Mais le gros morceau est prévu pour 2027 : Las Vegas. Là-bas, sur le Strip, Netflix visera les touristes du monde entier avec une "programmation un peu différente".

Pour l'instant, aucun projet similaire n'est annoncé en dehors des États-Unis.

Foire Aux Questions (FAQ)

Y a-t-il des montagnes russes ?

Pas pour l'instant. N'attendez pas un Disneyland. Les "Netflix Houses" se concentrent sur des expériences immersives (type escape game), des jeux de réalité virtuelle (VR), des décors soignés pour les photos et de la restauration. Mais si le succès est là, les "rollercoasters" pourraient être l'étape suivante.

Combien ça coûte ?

L'entrée dans l'espace général (boutique, restaurant) est gratuite. Cependant, les activités principales (les jeux One Piece ou Mercredi) sont payantes. Les prix cités tournent autour de 15 à 39 dollars par attraction (environ une heure).

Les attractions vont-elles changer ?

Oui. Les lieux sont décrits comme des "studios" évolutifs. Les décors pourront être réaménagés pour suivre les tendances et les séries du moment. L'expérience Mercredi pourrait laisser place à Bridgerton l'année suivante.