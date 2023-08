Netflix cherche à revaloriser son offre et s'étend, depuis plusieurs mois sur le secteur du jeu vidéo. Malheureusement, il n'y a que sur mobile que la section jeux vidéo est accessible, notamment par la nécessité d'installer les titres et de disposer d'une interface de contrôle, dans ce cas, l'écran tactile de l'appareil et une manette virtuelle.

Le jeu vidéo sur grand écran

Néanmoins, la plateforme planche depuis quelques mois sur l'intégration d'un pad virtuel sur son service accessible depuis les téléviseurs. L'idée est de proposer du jeu vidéo également sur grand écran sans imposer aux utilisateurs d'acheter un contrôleur de jeu.

Sur le réseau X (anciennement Twitter), Netflix informe les utilisateurs de l'arrivée d'une nouvelle application mobile qui vise à transformer son smartphone en manette de jeu qui se connectera alors à l'application TV. Pas besoin d'investir dans une manette, c'est votre smartphone qui deviendra le contrôleur pour permettre de jouer sur grand écran.

Les utilisateurs auront alors accès aux 63 titres du catalogue de jeux Netflix, mais l'annonce soulève malgré tout quelques interrogations concernant la capacité de l'ensemble des téléviseurs à prendre en charge les titres les plus gourmands. Il se pourrait que Netflix opte alors pour le Cloud Gaming pour se rendre accessible au plus grand nombre.