Après une incursion timide dans l'univers du jeu vidéo se limitant à des titres mobiles exploitant certaines de ses franchises, Netflix passe la seconde et lance une production plus sérieuse et qui plus est optimisée pour les écrans des téléviseurs.

Un univers cozy et presque familier

Spirit Crossing se présente comme une simulation de vie multijoueur où la compétition laisse place à la collaboration. Les joueurs évoluent dans un monde onirique peuplé de créatures fantastiques comme les fluffalos, des montures dodues aux allures de peluches vivantes.

Le gameplay met en avant :

La construction collaborative de villages

Des activités créatives (musique, décoration)

Une exploration aérienne via planeurs et trampolines

Un système de progression sans pression compétitive

L'esthétique s'inspire ouvertement des œuvres de Miyazaki et Moebius, avec des couleurs pastel et des environnements dynamiques finalement assez proches également des derniers épisodes de Zelda.

La stratégie gaming de Netflix se précise

Après des débuts timides avec des jeux mobiles, Netflix accélère son offensive avec ce premier MMO. "Nous ne sommes pas encore le Netflix du jeu vidéo", tempérait récemment un porte-parole, mais Spirit Crossing montre clairement la direction prise.

Le modèle reste fidèle à l'ADN du service : le titre est inclus dans l'abonnement standard, il n'intègre aucune publicité ni microtransaction et il peut être joué depuis le Cloud sur TV.

Le studio Spry Fox, acquis en 2022 et connu pour Cozy Grove, pilote ce projet ambitieux. Son PDG explique : "Nous voulions créer un espace où l'amitié numérique a du sens"

Des inspirations assumées

Les comparaisons avec Zelda et Stardew Valley ne sont pas fortuites. Le jeu reprend l'exploration aérienne des derniers Zelda tout en intégrant le système de communauté des jeux de ferme.

Particularité notable : les mécaniques anti-solitude. Les joueurs peuvent :

Rejoindre spontanément des activités groupées

Laisser des messages bienveillants

Partager des ressources sans compétition

"C'est le contraire d'un battle royale", résume un développeur. Le titre mise tout sur la coopération organique et les rencontres improbables.

Quel avenir pour Netflix Games ?

Avec Spirit Crossing, Netflix teste un nouveau créneau : les jeux sociaux premium. Si le modèle séduit, il pourrait compléter l'offre existante centrée sur les adaptations de séries.

Reste à savoir si le titre aura droit à un suivi et du contenu supplémentaire après sortie...C'est également l'inconnue concernant l'investissement plus durable de Netflix dans le jeu vidéo alors même que le groupe indiquait il y a peu limiter ses investissements dans les productions originales...