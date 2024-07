C'est une information que Netflix ne communiquera bientôt plus de manière aussi régulière qu'actuellement… alors autant en profiter. Le géant du streaming vidéo annonce 277,7 millions d'abonnés payants dans le monde, ce qui représente 8 millions d'abonnés supplémentaires au cours du deuxième trimestre.

La nouvelle hausse du nombre d'abonnés est de plus grande ampleur que les prévisions. Netflix souligne qu'un peu plus de 18 mois après son lancement, son abonnement moins cher avec publicité représente plus de 45 % de toutes les inscriptions sur les marchés où il est proposé.

Au passage, Netflix glisse que la suppression progressive de son forfait Essentiel touchera les États-Unis et la France, après le Royaume-Uni et le Canada. Ce forfait n'était déjà plus disponible dans le cadre d'une inscription ou réinscription.

Objectif 2026 pour les gros revenus publicitaires

" Nos revenus publicitaires connaissent une belle croissance et contribuent de plus en plus à notre chiffre d'affaires. " Netflix n'entre toutefois pas dans les détails, en précisant seulement que la publicité ne devrait pas être son principal moteur de croissance des revenus en 2024 ou 2025.

Au deuxième trimestre, Netflix a réalisé un chiffre d'affaires de 9,6 milliards de dollars, en hausse de près de 17 % sur un an. Le bénéfice net bondit de plus de 44 % sur un an et s'établit à 2,15 milliards de dollars.

Pour les États-Unis, Netflix met en avant une étude de Nielsen selon laquelle le streaming représente 40 % du temps total consacré à la télévision. Pour ce streaming, YouTube et Netflix sont les leaders avec respectivement 9,9 % et 8,4 %. Prime Video d'Amazon est derrière à 3,1 %.