La plateforme Netflix est leader de la SOVD à travers le monde, mais sa position est de plus en plus contestée. Ainsi, pour continuer de recruter des abonnés, la plateforme produit sans cesse de nouveaux contenus et déploie de nouvelles fonctionnalités.

C'est ainsi que, depuis quelques jours, une nouvelle option est disponible en France. Et elle devrait convenir à nombre d'utilisateurs puisqu'elle concerne la personnalisation des sous-titres sur l'application TV.

La personnalisation des sous-titres est là

Jusqu'ici, il n'était pas possible de modifier à sa guise l'affichage et la disposition des sous-titres sur Netflix. La plateforme américaine a corrigé le tir et propose désormais trois formats : petit, moyen et grand.

Il est également possible de sélectionner différents styles : texte blanc du fond noir, texte noir sur fond blanc, texte jaune sur fond noir et ombre portée ou pas.

L'option s'adresse ainsi à la fois aux adeptes des contenus en VO sous-titrés, mais devrait également séduire les utilisateurs souffrant de déficience visuelle. Netflix se rend ainsi un peu plus accessible, et même s'il y a encore beaucoup de travail pour rendre la plateforme plus inclusive, il est encourageant de voir ce type d'option arriver.