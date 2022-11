Netflix annonce le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité dans les paramètres du compte. Elle est introduite comme un outil pour permettre aux abonnés du célèbre service de streaming vidéo de mieux contrôler l'accès à leur compte.

Via une option, un abonné sera en mesure de consulter la liste des appareils récemment actifs sur un compte et déconnecter le cas échéant un appareil potentiellement inconnu, à défaut de devoir modifier le mot de passe qui reste une autre possibilité.

L'outil affiche des éléments comme les appareils connectés à un compte, les profils ayant consulté du contenu sur ces appareils et des informations géographiques en lien avec l'adresse IP. Un bouton de déconnexion est associé pour chaque appareil.

La justification officielle de Netflix

" À l'approche des fêtes de fin d'année, nombre de nos abonnés seront en déplacement et regarderont Netflix partout où ils iront pour rejoindre leur famille et leurs amis. Se connecter à son compte depuis un hôtel ou même chez un ami est facile et intuitif, mais il peut arriver que les personnes oublient ensuite de se déconnecter ", écrit Netflix.

D'après Netflix, ce type de fonctionnalité de gestion des accès et des appareils a été très demandée par les abonnés dans le cadre de la sécurité de leur compte. Elle est proposée à l'échelle mondiale pour les abonnés Netflix et disponible sur le Web, iOS et Android.

En filigrane, il semble que Netflix inscrive aussi plus largement sa nouveauté dans sa lutte contre le partage de compte avec des personnes qui ne vivent pas dans un même foyer, et pour inciter le plus de personnes à payer.

Du changement pour début 2023

Co-PDG de Netflix, Ted Sarandos avait indiqué que de l'ordre de 100 millions de personnes dans le monde regardent Netflix sans payer. Lors de la publication de ses résultats pour le troisième trimestre, le groupe a évoqué pour le début de l'année prochaine, une approche dite réfléchie dans le but de monétiser le partage de compte.

Rappelons que d'ores et déjà, des tests dans certains pays reposent sur la possibilité de créer des sous-comptes pour des personnes extérieures au foyer et avec le paiement d'un surcoût.

Le mois dernier, Netflix a par ailleurs introduit la possibilité de transférer un profil pour des personnes qui utilisent un compte partagé et quand elles souscrivent à leur propre abonnement .