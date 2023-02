Netflix est parti en guerre contre le partage illégal de comptes : il ne sera bientôt plus possible de partager ses identifiants aux personnes ne vivant plus sous le même toit, du moins pas sans passer à la caisse.

La plateforme de SVOD a estimé que le partage des identifiants lui couterait autour des 6,2 milliards de dollars par an. Une somme colossale qui pourrait pourtant permettre à la plateforme d'investir dans la production de nouveaux contenus.

Depuis le 31 janvier, Netflix affiche de nouvelles règles liées au partage de mot de passe avec une mise en place qui devrait intervenir dès la fin du premier trimestre.

De nouvelles règles d'ici quelques mois

Plus question ainsi de profiter d'un abonnement famille avec 5 comptes et de partager un accès à des membres hors du foyer. Désormais, Netflix précise clairement que "Un compte Netflix est destiné à être partagé au sein d'un même foyer, c'est-à-dire avec des personnes qui vivent à la même adresse que le titulaire du compte".

La notion de foyer est mise en avant pour éviter de partager son abonnement avec un cousin ou de la famille éloignée ne vivant pas sous le même toit. Il n'est donc plus question de "famille", mais bien d'offre par "foyer", ce qui change tout.

Par ailleurs, Netflix précise également : "Les appareils qui s’identifient sur Netflix sans être associés à votre adresse principale peuvent être bloqués."

La situation parait complexe à mettre en oeuvre alors même que Netflix peut être utilisé en mobilité, ou lors de déplacements en vacances... Pour ce faire, Netflix a déjà trouvé la parade : les membres associés au compte principal devront se connecter au réseau Wi-Fi du foyer pou consulter au moins un contenu tous les 31 jours.

Les utilisateurs hors foyer vont devoir payer

Si vous vous déplacez à l'étranger pour une certaine période, il faudra demander un code temporaire à Netflix : le code sera valable pendant 7 jours glissants.

Enfin, il sera toujours possible de partager son compte avec des utilisateurs externes, mais à condition de payer. Netflix envisage ainsi de facturer un supplément (autour des 3€) pour chaque compte identifié comme n'étant pas membre du foyer. La facturation ne sera pas automatique, mais si les frais ne sont pas réglés, alors les comptes externes seront bloqués.