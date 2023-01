À l'occasion de la publication de ses derniers résultats trimestriels, Netflix officialise un déploiement à plus grande échelle du partage payant des mots de passe. Des expérimentations en ce sens ont déjà eu lieu depuis l'année dernière dans des pays en Amérique latine. Elles n'ont pas toujours été bien accueillies.

Des tests ont porté sur de l'ordre de 3 $ supplémentaires par mois afin d'autoriser le partage de compte Netflix avec une personne, voire plus en dehors du foyer, la création de sous-comptes. Les contrôles et les règles de partage s'appuient sur les adresses IP, les identifiants des appareils et l'activité d'un compte.

Netflix n'entre pas dans les détails sur la manière dont le partage payant de compte sera appliqué dans le cadre du plus ample déploiement prévu dans le courant de ce premier trimestre 2023.

La fête est finie...

Pour la énième fois, le géant américain de la vidéo à la demande par abonnement avance que la pratique du partage de compte (sans payer) concerne plus de 100 millions de foyers.

" Aujourd'hui, le partage de compte répandu compromet notre capacité à long terme à investir dans le service et à l'améliorer, ainsi qu'à développer notre activité. " Netflix rappelle que ses conditions d'utilisation limitent l'utilisation d'un compte à un seul foyer. Toutefois, le groupe a longtemps fermé les yeux sur les entorses.

Avec son tour de vis, Netflix a conscience que sa décision ne sera pas " universellement populaire " et anticipe même une augmentation du nombre de désabonnements pendant un certain temps. Cependant, Netflix estime que le pari sera gagnant au final, avec de nouveaux abonnés en prime.

Reed Hastings quitte son poste de co-PDG

Pour Netflix, l'année 2022 a été marquée par des pertes d'abonnés sur les deux premiers trimestres. Une situation qui a poussé au lancement d'un forfait moins cher avec publicité en novembre, même si le troisième trimestre avait été meilleur.

Le dernier trimestre 2022 se termine pour Netflix avec un total historique de 230,75 millions d'abonnés payants et l'enregistrement de 7,7 millions de nouveaux abonnés. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre atteint 7,85 milliards de dollars (+1,9 % sur un an), mais le bénéfice net à 55 millions de dollars est en retrait.

Après une première moitié 2022 difficile, Reed Hastings, le fondateur et co-PDG de Netflix, prend du recul. Il quitte la direction opérationnelle du groupe et occupera un poste de président du conseil de surveillance.