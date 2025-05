Si vous êtes abonné à Netflix, préparez-vous. La plateforme de streaming, déjà dominante, ne compte pas s'arrêter là et ses plans de développement pourraient bien se traduire par une nouvelle facture de plus en plus salée pour ses utilisateurs. Loin de chercher à réduire la voilure, l'entreprise continue d'investir massivement, et cette politique a un coût que les abonnés risquent fort de supporter.

Des milliards pour dominer le contenu

Au cœur de la stratégie de Netflix se trouve une volonté farouche de proposer un catalogue de contenus toujours plus vaste et attractif. Films, séries à succès, documentaires, et même jeux vidéo : la plateforme dépense sans compter pour maintenir son attractivité. On parle d'environ 18 milliards de dollars d'investissements prévus rien que pour 2025, soit 11% de plus que l'année passée. Ces sommes gigantesques sont nécessaires pour produire des programmes originaux capables de rivaliser avec la concurrence et de fidéliser les millions d'utilisateurs à travers le monde. Maintenir un tel rythme de production représente un défi financier constant pour Netflix.

La rentabilité avant la croissance à tout prix

Pendant longtemps, l'objectif premier de Netflix était d'acquérir de nouveaux abonnés. Cette ère semble révolue. Désormais, la priorité est clairement affichée : améliorer la rentabilité et maximiser les revenus générés par chaque utilisateur. La direction de l'entreprise, notamment par la voix de son co-CEO Ted Sarandos, justifie cette approche en mettant en avant "l'échelle" massive de Netflix et la "valeur" considérable offerte aux consommateurs par rapport aux alternatives traditionnelles comme le cinéma ou la télévision. L'idée sous-jacente est que la plateforme peut se permettre d'ajuster ses tarifs à la hausse, car elle estime proposer beaucoup en retour. Le coût de l'abonnement est donc perçu en interne comme un levier clé pour atteindre les objectifs financiers du service de streaming.

La position de Netflix se veut intéressante, car totalement opposée à celle d'Amazon Prime Video qui avait annoncé réduire drastiquement les investissements dans la production originale pour se réorienter davantage vers le sport ou les événements en direct.

Pourquoi une hausse des prix semble inéluctable

La combinaison de ces deux facteurs – des investissements pharaoniques dans le contenu et une focalisation sur la profitabilité – rend une future augmentation des prix quasi certaine. Bien que Netflix ait exploré d'autres pistes pour augmenter ses revenus, comme la formule avec publicité ou la fin du partage de compte, ces mesures ne suffiront probablement pas à financer seules ses ambitions démesurées. La logique économique pointe vers une répercussion directe sur les tarifs des offres Standard et Premium. Pour les abonnés, la conclusion semble donc inévitable : il faudra sans doute payer plus cher pour continuer à profiter du catalogue pléthorique de la plateforme.

Il n'est donc plus question de savoir si les prix vont augmenter chez Netflix, mais plutôt quand cela interviendra et à quelle fréquence. La récente hausse de prix annoncée en France pourrait ainsi ne pas suffire à stabiliser la situation plus de quelques mois.