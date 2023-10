Dans le cadre de la publication de ses résultats pour le troisième trimestre, Netflix annonce un ajustement des prix de ses abonnements. Un ajustement synonyme de hausse qui touche trois pays : États-Unis, Royaume-Uni et France.

Avec le contexte de la grève des scénaristes, puis des acteurs à Hollywood, une augmentation des prix de certains forfaits de Netflix était redoutée, mais pas aussi rapidement et pas en France dans un premier temps.

Désormais, c'est un tarif de 10,99 € par mois pour le forfait Essentiel (HD ; un seul écran à la fois) et 19,99 € par mois pour le forfait Premium (UHD ; quatre écrans en simultané), soit des hausses de 22 % et 11 %.

Pour le forfait Standard (FHD ; deux écrans en simultané) et le forfait Standard avec pub (FHD ; deux appareils compatibles à la fois ; pas de téléchargement), les tarifs de 13,49 € par mois et 5,99 € par mois ne bougent pas.

Les arguments de Netflix

" Notre approche globale reste la même. Une gamme de prix et de forfaits pour répondre à un large éventail de besoins, et au fur et à mesure que nous apportons plus de valeur à nos abonnés, nous leur demandons occasionnellement de payer un peu plus ", justifie Netflix.

Il y avait une pause dans les augmentations de prix en raison du déploiement du partage payant. Pour les forfaits Standard et Premium, il consiste à ajouter un abonné supplémentaire pour 5,99 € par mois. Selon Netflix, le partage payant dépasse ses attentes avec " une réaction d'annulation qui reste faible. "

Le leader mondial de la vidéo à la demande par abonnement défend en outre un prix de départ qui est extrêmement compétitif. Une manière de pousser davantage de monde vers le forfait Standard avec pub ? Ce dernier représente environ 30 % de toutes les nouvelles inscriptions dans les 12 pays où il est proposé. Le mois prochain, il sera enrichi par l'intégration des téléchargements.

À noter que si la France n'est pas encore touchée, le forfait Essentiel (ou Basic) est tombé en disgrâce. Sa suppression aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Italie (pour les nouveaux abonnés) a stimulé l'adoption du forfait Standard avec ou sans pub. Il sera supprimé la semaine prochaine en Allemagne, Espagne, Japon, Mexique, Australie et Brésil.

Netflix dépasse les attentes

Fin septembre, Netflix revendique plus de 247 millions d'abonnés dans le monde. Une augmentation de 10,8 % en un an (+24 millions d'abonnés) et de 3,7 % par rapport au trimestre précédent (+8,8 millions d'abonnés).

Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe atteint 8,5 milliards de dollars (+7,8 % sur un an), avec un bénéfice net trimestriel de 1,7 milliard de dollars (+20 %). Dans les échanges après-Bourse, le titre Netflix a bondi de 13 %.