Dans le courant du mois de juillet, la plateforme Netflix ne sera plus accessible sur une sélection d'appareils. Cet abandon des plateformes matérielles s'explique par la volonté pour l'application de se concentrer sur le matériel qui est maintenu à jour par les constructeurs, et la nécessité de se concentrer sur les dernières versions logicielles disponibles sur le marché.

Netflix va ainsi procéder à un abandon en deux temps. À partir du 24 juillet 2024, la plateforme ne sera plus accessible depuis les Apple TV et 2e et 3e génération.

Rappelons que la première a été lancée en 2010 et la seconde en 2012. Apple les considère comme techniquement obsolètes et les deux plateformes ne proposent pas d'accès à l'App Store. Ces deux modèles ne sont plus supportés par Apple et ne profitent plus d'aucune mise à jour.

Second round : à compter du 31 juillet, Netflix va également quitter plusieurs téléviseurs connectés de la marque Sony. C'est une 15 aine de téléviseurs qui seront ainsi laissés sur la touche et ne pourront plus du tout accéder au service de streaming de Netflix à compter de cette date. En voici la liste complète :

TV Sony KDL-60W610B

TV Sony KDL-60W630B

TV Sony KDL-55X830B

TV Sony KDL-65X830B

TV Sony KDL-70X830B

TV Sony XBR-55X800B

TV Sony XBR-65X800B

TV Sony XBR-49X850B

TV Sony XBR-55X850B

TV Sony XBR-65X850B

TV Sony XBR-70X850B

TV Sony XBR-55X900B

TV Sony XBR-65X900B

TV Sony XBR-79X900B

TV Sony XBR-65X950B

TV Sony XBR-85X950B

Là encore, on se rassurera en considérant qu'il s'agit de téléviseurs datant tous d'une dizaine d'années. Reste que pour les abonnés qui disposent encore de ce type d'écran, la situation va avoir du mal à passer.

Heureusement, pas la peine de racheter un téléviseur complet pour continuer à profiter de Netflix, un simple Chromecast ou autre Chromecast à connecter en HDMI fera l'affaire.