Voilà qui ne devrait pas franchement ravir les abonnés de Netflix déjà échaudés par les hausses tarifaires : elles s'accompagnent désormais d'une diminution des services proposés...

Netflis a pris la décision d'en finir avec son application Windows et proposera ainsi une web app à la place. L'application native Windows proposait jusqu'ici le confort d'une application mobile avec la prise en charge des modules se sécurité permettant l'affichage des contenus en haute définition, ce qui n'est pas le cas sur tous les navigateurs Internet qui brident ainsi automatiquement la qualité des contenus affichés.

Malheureusement cette disparition s'accompagne également d'une autre : il ne sera tout simplement plus possible de télécharger ses séries et films sur son PC pour en profiter en déplacement. La Web App ne proposera ainsi plus que l'accès au streaming à l'ensemble des formules, mais ne proposera pas le contenu hors ligne.

Au revoir l'application native Windows

D'ailleurs, Netflic le précise déjà sur son site : "Pour continuer de profiter de contenu hors ligne, il faudra se tourner vers un dispositif mobile compatible."

La Web App sera proposée à partir de juin prochain et elle viendra automatiquement remplacer l'application Windows au sein du Microsoft Store. L'accès au service depuis l'application native Windows devrait être impossible à partir de cette même date.

Le choix de Netflix ne trouve pas d'explication pour l'instant et devrait frustrer les abonnés habitués à se déplacer avec leur PC portable et au confort qu'apporte la lecture de films ou séries sur de grands écrans plutôt que sur mobile ou tablette.