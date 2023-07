Fin 2022, Netflix a inauguré le transfert de profil. Pour des personnes qui utilisent le compte d'un abonné, cette fonctionnalité permet de transférer un profil quand elles souscrivent leur propre abonnement.

Avec ce transfert de profil, les personnes concernées conservent alors leurs recommandations personnalisées, leur historique de lecture, leurs listes et d'autres paramètres, y compris des parties enregistrées.

Ce type de migration avait été largement perçu comme un moyen pour Netflix d'inciter davantage de personnes à payer pour un nouvel abonnement, par exemple lorsqu'un compte partagé entre des membres d'un même foyer n'est plus d'actualité… ou dans d'autres circonstances.

Une option supplémentaire pour le transfert de profil

Ultérieurement, Netflix a déployé à grande échelle sa lutte contre le partage de compte et de mot de passe, hors du contexte autorisé. Concernant le transfert de profil, le leader mondial de la vidéo à la demande par abonnement apporte une modification.

Désormais, il est possible de transférer un profil d'un compte vers un autre compte existant et non plus seulement vers un nouveau compte. Selon Netflix, la levée de cette restriction était très demandée par ses abonnés.

Manifestement, ce n'était pas possible de le faire avant le tour de vis de Netflix pour le partage de compte. Des comptes inactifs sont susceptibles de refaire surface.