Rockstar Games n'a pas encore bouclé ni même dévoilé GTA 6 qu'un nouvel épisode serait déjà en négociations.

Selon des fuites internes de Take Two, la plateforme de streaming Netflix serait entrée en contact avec l'éditeur afin d'acquérir les droits de GTA. L'idée serait ainsi de développer un nouveau volet exclusif qui intégrerait la section de jeux vidéo proposée par Netflix.

Netflix négocie son propre GTA

Car depuis 2021, Netflix s'investit dans le secteur du jeu vidéo pour proposer une offre plus complète à ses abonnés. Des jeux principalement mobiles et qui tournent principalement autour de jeux indépendants ou de franchises déjà exploitées par la plateforme en série comme Stranger Things, et prochainement Wednesday ou encore Squid Game.

Sachant que GTA V est le deuxième jeu le plus vendu au monde, on comprend l'intérêt de Netflix de disposer de son propre volet comme un argument de vente supplémentaire à son offre de streaming.

La plateforme dispose des moyens financiers pour s'offrir les droits. Si le projet se concrétise, il s'agira très certainement d'un jeu mobile et non d'un jeu AAA tel qu'on peut en profiter sur PC ou consoles, à moins que la plateforme ne sorte le grand jeu et propose un jeu ancré dans le Cloud ou ne réserve son titre qu'aux smartphones les plus puissants.