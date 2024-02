La startup Neuralink fondée par Elon Musk vise à développer des interfaces cerveau-machine pour permettre de recouvrer des fonctions physiologiques perdues et à plus long terme piloter des appareils par la pensée bien plus rapidement qu'avec les méthodes d'interaction habituelles.

Après une série d'essais sur des animaux, l'entreprise a obtenu le feu vert pour mener des expérimentations sur l'humain. Un premier patient a donc reçu un implant cérébral Telepathy fin janvier, ouvrant une nouvelle phase dans l'avancée des travaux qui pourraient révolutionner notre approche des interactions avec les machines.

Un premier implant sur humain

Moins d'un mois après l'opération qui a nécessité un robot chirurgical pour placer précisément les électrodes, Elon Musk donne des nouvelles du patient qui se serait donc complètement remis de l'opération et serait déjà en mesure de faire usage du dispositif.

Il parviendrait ainsi à déplacer le curseur d'une souris sur un écran par la seule force de sa pensée. Les expérimentations se concentrent sur la capacité du patient à générer autant de clics de souris que possible.

L'implant Telepathy est conçu pour analyser les signaux de régions du cerveau contrôlant les intentions de mouvement, avec à terme la possibilité de contrôler une souris et un clavier d'ordinateur par la seule pensée.

Une voie d'avenir où tout est à inventer

C'est l'une des premières applications des implants cérébraux de Neuralink et la firme estime qu'elle pourrait soulager, sinon soigner, des affections neurologiques diverses (autisme, dépression, schizophrénie...).

Neuralink n'est pas la seule entreprise à travailler dans le domaine et l'homme d'affaires veut comme toujours aller vite pour prendre l'avantage, ce qui a occasionné quelques interrogations sur les conditions des essais réalisés sur les animaux.

Il reste également à déterminer dans quelle mesure les techniques mises en oeuvre par Neuralink constituent un progrès par rapport aux méthodes existantes. Neuralink reste très discrète sur ses protocoles, rendant difficile une nécessaire comparaison avec d'autres procédés.