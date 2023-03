La société d'Elon Musk Neuralink travaille au développement d'implants cérébraux capables d'améliorer nos capacités cognitives, mais également de combattre certaines maladies et pathologies affectant notre cerveau.

Après plusieurs années de tests menés sur des singes permettant à certains sujets de contrôler des bras robotiques, et une plainte de la PCRM pour maltraitance, Neuralink arrive au stade des essais cliniques sur des humains...

Neuralink cherche des cobayes humains

Même si la société n'a pas encore obtenu l'aval de l'autorité sanitaire américaine pour lancer ses essais sur les humains, Neuralink se serait déjà rapprochée du Barrow Neurological Institute installé à Phoenix en Arizona.

Le choix n'est pas anodin : le Barrow Neurological Institute a déjà implanté plus de 175 000 patients avec des dispositifs de stimulation cérébrale profonde dans le but de les aider à lutter contre les tremblements non contrôlés liés à la maladie de Parkinson.

Les implants de Neuralink sont de type "interface personne-machine", ils servent à connecter directement certaines zones du cerveau à des dispositifs divers pour un contrôle par la pensée. La firme d'Elon Musk aurait, selon Reuters, engagé diverses négociations avec d'autres partenaires probables pour ses essais cliniques sur les humains dans l'attente d'un feu vert des autorités.