Ce n'est toujours pas bon pour le lanceur lourd New Glenn de Blue Origin. Son vol inaugural fait face à une annulation de dernière minute, alors que le compte à rebours avait été relancé à plusieurs reprises à Cap Canaveral.

« Nous avons annulé la tentative de lancement d'aujourd'hui pour résoudre un problème de sous-système du véhicule qui nous ferait dépasser notre fenêtre de tir. Nous examinons les possibilités pour notre prochaine tentative de lancement. »

Pour le moment, Blue Origin ne donne pas davantage d'explications sur le problème technique qui contrarie ses plans. Il a potentiellement plus d'incidence que les conditions maritimes défavorables qui étaient à l'origine des précédents reports en amont.

Des moteurs BE-4 et BE-3U de Blue Origin

Mesurant 98 mètres de haut, le lanceur New Glenn doit pouvoir placer 45 tonnes de charge utile en orbite terrestre basse et 13 tonnes en orbite géostationnaire. Pour son vol inaugural, il embarque un prototype de la plateforme de transfert orbital Blue Ring qui restera dans l'étage supérieur.

Le premier étage est équipé de sept moteurs BE-4 qui ont été inaugurés avec la fusée Vulcan de United Launch Alliance. Le deuxième étage dispose de deux moteurs BE-3U qui sont une variante du moteur BE-3 du booster réutilisable New Shepard.

En guise de carburant, le premier étage fonctionne avec un mélange d'oxygène et de méthane liquides. Liquide à une température proche de celle de l'oxygène, le méthane est plus facile à manipuler et moins coûteux. Le deuxième étage brûle un mélange d'oxygène et d'hydrogène liquides.

Un atterrissage bonus du premier étage

Dans le cadre du vol inaugural de New Glenn, Blue Origin tentera de faire atterrir le premier étage sur une barge dans l'océan Atlantique. Le premier étage doit en théorie pouvoir être réutilisé 25 fois au minimum.

Blue Origin insiste toutefois sur le fait que l'objectif principal avec la mission inaugurale NG-1 est d'atteindre l'orbite. « Tout ce qui se passera au-delà sera un bonus. Faire atterrir notre booster au large est ambitieux, mais nous y allons. Quoi qu'il arrive, nous apprendrons beaucoup. » Encore faut-il décoller.

N.B. : Source images : Blue Origin.