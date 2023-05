Depuis quelques mois, on assiste à un phénomène étonnant aux USA : des milliers de véhicules des marques Kia et Hyundai ont été volés. Si les vols explosent sur ces modèles, c'est avant tout parce qu'une faille a été repérée dans le logiciel antivol des automobiles, et qu'il est facile de le désactiver avec un simple câble USB.

Pour de nombreux modèles de voitures produites par Hyundai et ses filiales entre 2015 et 2019, aucun antidémarrage n'est en place et c'est uniquement un dispositif électronique qui a été mis en place pour empêcher le démarrage sans clé. Malheureusement, puisque ce dernier contient une faille, les criminels n'ont pas tardé à l'exploiter massivement.

La ville de New York souhaite lutter activement contre le phénomène et Eric Adams, le maire en place a ainsi lancé un programme qui vise à distribuer 500 Apple Airtags aux détenteurs de véhicules potentiellement concernés par ce type de vol.

Les balises d'Apple devraient ainsi permettre de suivre les véhicules à la trace en cas de vol pour les retrouver plus facilement, et pourquoi pas arrêter également les voleurs. Certes, 500 Airtags se présentent un peu comme une goutte d'eau dans un océan de plus de 8,5 millions d'habitants, mais c'est un premier pas et une solution simple et peu onéreuse qui pourrait permettre de limiter les vols de véhicules.