Ce geste est devenu un réflexe pour des millions de personnes : approcher son smartphone ou sa montre d'un terminal pour payer. Mais on a tous connu ce petit moment de frustration où la connexion ne se fait pas, où il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour trouver le bon angle. Ce temps est bientôt révolu. Le NFC Forum, l'organisme qui gère cette technologie, vient de dévoiler une nouvelle version qui va tout changer, avec une portée quatre fois plus grande.

Quelle est la grande nouveauté du NFC 15 ?

La principale avancée du nouveau standard NFC 15 est simple et va parler à tout le monde : sa portée de communication a été quadruplée. Elle passe de 5 millimètres à 2 centimètres. Le changement peut paraître minime, mais son impact sur notre quotidien sera majeur. Fini le besoin de coller son appareil et de chercher le "sweet spot" sur le terminal de paiement. L'interaction devient plus rapide, plus fiable et beaucoup moins sujette aux échecs de connexion, notamment avec les petits appareils comme les montres connectées où l'antenne est minuscule.

À quoi va servir cette portée améliorée ?

Cette amélioration va fluidifier tous les usages actuels du NFC. Les paiements sans contact seront bien sûr les premiers bénéficiaires, mais ce n'est pas tout. Valider son titre de transport, ouvrir une porte d'hôtel ou de voiture avec une clé numérique, ou même appairer des objets connectés deviendra plus simple et plus instinctif. Ce nouveau standard ouvre aussi la voie à de nouveaux usages industriels, comme le "Passeport Produit Numérique", un tag NFC qui pourra contenir toute l'histoire d'un produit pour améliorer sa traçabilité et son recyclage.

Quand cette technologie arrivera-t-elle dans nos appareils ?

La norme est désormais finalisée. Les grands fabricants comme Apple, Google ou Sony, tous membres du NFC Forum, peuvent d'ores et déjà commencer à travailler à son intégration. Les premières certifications officielles de produits compatibles avec le NFC 15 sont attendues pour l'automne 2025. On peut donc raisonnablement s'attendre à voir cette technologie débarquer progressivement dans les nouveaux smartphones, montres et autres objets connectés qui seront commercialisés au cours de l'année 2026.

En détails



Est-ce que ce nouveau NFC est moins sécurisé ?

Non, la sécurité reste la même. Même avec une portée de 2 centimètres, le NFC reste une technologie de communication à très courte distance qui nécessite une action volontaire de l'utilisateur pour être activée. Le risque de vol de données à distance reste donc quasi nul.

Qui décide de ces nouvelles normes ?

C'est le NFC Forum. Il s'agit d'un consortium industriel qui regroupe plus d'une centaine d'entreprises parmi les plus influentes de la tech (fabricants de puces, de smartphones, de terminaux de paiement...). C'est cet organisme qui définit les standards pour garantir que tous les appareils NFC du monde puissent communiquer entre eux sans problème.

Mon téléphone actuel sera-t-il compatible avec le NFC 15 ?

Non, malheureusement. Il s'agit d'une évolution matérielle qui concerne la puce NFC elle-même. Pour bénéficier de la portée et de la fiabilité améliorées du NFC 15, il faudra posséder un appareil de nouvelle génération équipé de cette puce spécifique.