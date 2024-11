Nintendo ne se limite pas aux professionnels du piratage et aux chaines Twitch et YouTube qui mettent en avant des émulateurs de sa Switch, la marque s'attaque désormais aux particuliers et cible un nombre colossal d'utilisateurs.

Ce sont ainsi les 200 000 membres d'un compte Subreddit qui sont ainsi sous le coup d'une enquête et potentiellement menacés de poursuites lancées par Nintendo.

Nintendo s'est ainsi récemment lancée à la poursuite du moddeur de Switch Archbox, connu sous le nom de James Williams. Au fil de l'enquête, Nintendo a mis en évidence des liens vers un vaste réseau d'activités illégales avec des centaines de sociétés sur Internet chargées de distribuer du contenu pirate de la Switch comme Internet Name Cheap, Go Daddy, Cloudflare, GitHub, Discord, Google ou encore Reddit...

C'est ainsi que Big N est tombé sur un compte Subreddit au nom pour le moins clair : SwitchPirates, qui, grande surprise, est modéré par Archbox. Avec 200 000 membres actifs, dont certains ont aidé le moddeur à pirater des consoles ainsi que des jeux vidéo de Nintendo, la marque dispose désormais d'une base de données de personnes à poursuivre.

Nintendo a obtenu une ordonnance permettant d'identifier chaque utilisateur et désormais, une enquête plus poussée va mettre en évidence le rôle de chacun sur le subreddit. Les complices d'Archbox sont ainsi menacés de poursuites, mais pas que : les utilisateurs ayant eu accès à des programmes ou jeux pirates pourraient également faire l'objet de procédures judiciaires.