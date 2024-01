Nintendo n'avait pas encore donné de date précise pour la fin des services en ligne avec ses consoles de jeu 3DS et Wii U. C'est désormais chose faite. La fermeture aura lieu le 8 avril 2024.

" À partir du 08/04, le jeu en ligne et les fonctionnalités utilisant la communication en ligne ne seront plus disponibles pour les titres Nintendo 3DS et Wii U ", écrit Nintendo France. " Merci pour le soutien continu que vous accordez à nos produits. "

Une autre précision apportée est la possibilité jusqu'au 12 mars de fusionner le solde d'un compte Nintendo eShop avec le solde d'un compte Nintendo pour pouvoir l'utiliser.

-----

Article publié le 8 octobre 2023

Dans quelques mois, les services en ligne vont être coupés pour la console de jeu portable 3DS et la console de jeu Wii U de Nintendo. La date butoir est annoncée pour le mois d'avril 2024. Elle sera précisée ultérieurement, de même que le déroulement exact de la procédure.

" À partir d'avril 2024, le jeu en ligne et d'autres fonctionnalités utilisant la communication en ligne ne seront plus disponibles pour les logiciels Nintendo 3DS et Wii U. Cela inclut le jeu coopératif en ligne, les classements sur Internet et la distribution de données ", indique Nintendo.

Avec à la fois des remerciements et des excuses auprès de la fidèle communauté concernée, l'annonce de Nintendo est accompagnée d'une FAQ.

Des points à souligner

La FAQ indique notamment que la fonction StreetPass utilisant la communication locale entre des consoles Nintendo 3DS ne sera pas affectée par la fin des services en ligne.

Il n'y aura bien évidemment pas d'impact sur la possibilité de jouer hors ligne. Parmi d'autres éléments d'ores et déjà communiqués, des jeux précédemment achetés dans le Nintendo eShop pourront toujours être téléchargés.

En outre, Banque Pokémon et Poké Transfert feront exception à la fin des services en ligne, avec toutefois un avertissement : " cela pourrait également changer plus tard. "

Une suite logique

En début d'année, Nintendo a définitivement fermé la boutique en ligne Nintendo eShop pour la 3DS et la Wii U. Une autre étape à venir était donc la fin des services en ligne dans une plus grande mesure.

La Nintendo 3DS a été vendue à plus de 76 millions d'exemplaires, et 13,5 millions pour la Wii U. Leur production a respectivement pris fin en septembre 2020 et janvier 2017.