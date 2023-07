Nintendo fait régulièrement la une des actualités pour ses procès engagés à l'encontre de pirates, sites de diffusion de ROMs ou même productions FanArt qui reprennent ses franchises. Big N pèche souvent par excès de zèle dans le domaine, et pourtant la marque est visiblement bien moins stricte quand le plagiat s'opère sur une franchise qui ne lui appartient pas, et tant mieux si elle permet également de générer des commissions...

C'est ainsi qu'un jeu fait actuellement débat au sein de l'eShop de Nintendo : baptisé The Last Hope, la vignette à elle seule donne le ton : il s'agit tout simplement d'un honteux plagiat de The Last of Us de Naughty Dog.

Pour s'éviter les poursuites de Sony, The Last Hope emprunte un scénario différent les deux personnages qui copient Ellie et Joel voyagent ainsi dans le temps pour éviter une apocalypse zombie. VG Games, qui est aux commandes, est un spécialiste du plagiat et de ce genre de reprises assez douteuses qui visent clairement à piéger les joueurs appâtés par une pochette et des visuels qui se rapprochent d'un jeu populaire.

Pourtant Nintendo ne semble pas vouloir faire de tri et continue d'accepter le titre sur son eShop, la vente générant des commissions au passage... Pourtant, à la vue du titre, il est clair que tout est mis en oeuvre pour tromper les acheteurs...