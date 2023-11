Malgré une console qui arrive en fin de cycle, Nintendo peut se targuer de profiter de bénéfices record pour le semestre fiscal qui vient de se boucler au 30 septembre dernier.

Cela fait déjà presque 7 années que la Switch est exploitée par Nintendo et la console hybride a depuis longtemps fait oublier les écueils de la Wii U en se présentant comme l'une des machines les plus lucratives de la marque. Pour le dernier semestre, Nintendo évoque ainsi 4,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec un bénéfice opérationnel de 1,7 milliard d'euros et autant de bénéfice net.

Nintendo optimistes pour le bilan annuel

De fait, Nintendo révise son objectif annuel à la hausse qui passe de 9 à 9,8 milliards d'euros et un bénéfice net de 2,6 milliards d'euros. La marque compte écouler pas moins de 185 millions de jeux sur l'année, et 15 millions de consoles Switch.

Les excellents résultats financiers de la marque profitent d'une situation favorable avec un yen assez faible. C'est donc le marché international qui porte la croissance du groupe.

Ce sont principalement les jeux qui ont participé à l'excellent semestre de la marque puisque les ventes de Switch ont été particulièrement faibles cet été avec seulement 2,93 millions de ventes entre juillet et septembre. On compte actuellement 132,46 millions de Switch à travers le monde, un chiffre qui se rapproche un peu plus du record de la Nintendo DS qui culmine chez Nintendo à 154 millions de consoles.

Côté jeux, c'est The Legend of Zelda Tears of the Kingdom qui domine les ventes de titres Switch avec 19,5 millions d'exemplaires écoulés depuis le début d'année.