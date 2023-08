Nintendo a publié ses résultats pour l'exercice fiscal du dernier trimestre, et une fois de plus les chiffres sont plutôt exceptionnels : 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice net qui dépasse le milliard d'euros. Des chiffres qui sont supérieurs à ceux de la pandémie et qui avaient établi un record avec le lancement d'Animal Crossing New Horizons.

Au passage, Nintendo évoque le "bon départ" du dernier Zelda Tears of the Kingdom qui s'est vendu à 18,51 millions d'exemplaires dans le monde en seulement 2 mois. Rappelons que le premier volet sur Switch s'était écoulé à 30 millions de copies sur l'ensemble de sa durée de vie depuis un lancement intervenu en 2017.

Nintendo cartonne sur Switch et au Cinéma

Le film Super Mario Bros a également permis à Nintendo de réaliser 1,35 milliard de dollars avec 168 millions de spectateurs, succès qui a également dopé les ventes de jeux vidéo tirés de la franchise Mario. Mario Kart 8 Deluxe en tête avec + 1,6 million de vente sur le trimestre, et Super Smash Bros Ultimage et Super Mario Odyssey avec chacun 680 000 ventes.

Ce succès à double échelle devrait motiver Nintendo à adapter davantage de ses franchises en films d'animation ou séries.

Dans le même temps, on apprend que les ventes de Switch repartent à la hausse après un petit coup de mou sur les derniers trimestres. Nintendo en a écoulé 3,9 millions entre avril et juin 2023, soit 500 000 de plus qu'à la même période l'année dernière. Mais les ventes ont principalement lieu au Japon puisque le recul se maintient sur les marchés européens et américains. Désormais, on compte 129,5 millions de Switch dans le monde.