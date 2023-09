Alors que Nintendo a déjà pris la parole pour présenter en largeur Super Mario Bros Wonder, il faut s'attendre à ce que la marque renouvelle le tir. Visiblement, Big N a encore beaucoup de choses à présenter avant la fin de l'année, et la communication devrait s'accélérer jusqu'aux fêtes de fin d'année.

Un nouveau Nintendo Direct se préparerait donc pour présenter les futurs jeux Switchs à venir pour les fêtes, mais également sans doute dès le début d'année prochaine également. Nintendo tient d'ailleurs un direct tous les ans au moins de septembre, et la firme a conservé quelques annonces sous le coude pour bien préparer la fin d'année.

On pourrait ainsi espérer en savoir davantage sur les DLC de Pokemon Ecarlate et Violet, Detective Pikachu 2, Super Mario Bros Wonder, Super Mario RPG Remake ou même WarioWare : Move It!