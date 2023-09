Pas besoin d'attendre plus longtemps, visiblement Nintendo a encore pas mal de choses à présenter avant les fêtes de fin d'année, et la marque nous donne rendez-vous dès 16h00 aujourd'hui pour un nouveau Nintendo Direct !

Au menu, Nintendo nous prépare 40 minutes de présentation de jeux à venir sur Nintendo Switch avant la fin d'année. La maque compte ainsi accélérer ses sorties pour les fêtes et tenter d'optimiser ses ventes.

Le direct sera l'occasion de redécouvrir Super Mario Bros. Wonder, assurément la sortie la pls attendue du côté de Nintendo actuellement. Mais on devrait également prendre des nouvelles de Super Mario RPG à trois jours de son lancement, ainsi que de Star Ocean The Second Story R.

Selon de nouvelles rumeurs, Nintendo pourrait également lever le voile sur un nouvel épisode de la franchise F-Zéro. Cette rumeur est persistante depuis quelques années, et avait déjà été démentie plusieurs fois, les développeurs expliquant qu'il était plus rentable de continuer à capitaliser sur Super Mario Kart que de scinder la communauté de joueurs en deux avec un nouveau F-Zero. Il serait également question d'un nouveau Mario vs Donkey Kong ainsi que d'un titre exclusif orienté sur la Princesse Peach. Des infos à prendre avec précaution en attendant 16h00.