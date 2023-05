Émulateur open source pour faire tourner des jeux GameCube et Wii sur Windows, macOS, Linux et des appareils Android récents, Dolphin avait annoncé son arrivée prochaine sur la plateforme Steam de Valve. Dans le courant de ce deuxième trimestre, il était ainsi prévu la publication d'une version préliminaire et un accès anticipé pour commencer.

Ce n'est désormais plus d'actualité et la sortie de Dolphin sur Steam a été " reportée indéfiniment. " En cause, une mise en demeure émanant de Nintendo et une allusion à une requête DMCA (Digital Millennium Copyright Act ; loi américaine anti-piratage) contre la page Steam de Dolphin.

Valve a retiré Dolphin de Steam jusqu'à la résolution de cette affaire. " Nous étudions nos options et nous aurons une réponse plus détaillée dans un avenir proche. Dans l'attente, nous apprécions votre patience ", peut-on lire sur le site de Dolphin.

Dolphin a pourtant pris de précautions

Via la page Dolphin Emulator sur Steam, les développeurs de Dolphin avaient souligné la création sur un appareil d'un environnement virtuel capable d'exécuter des jeux développés à l'origine pour les deux consoles de Nintendo, mais un outil ne fournissant lui-même aucun jeu.

" Il s'agit simplement d'un outil permettant d'exécuter des copies des jeux obtenues légalement. Une fois que vous avez transféré les copies de vos jeux dans un format compatible, vous pouvez les lancer directement dans l'émulateur. "

Consultée par PC Gamer, la missive de Nintendo à Valve fait toutefois référence à un contournement d'une mesure technologique, avec l'intégration de clés cryptographiques dans Dolphin sans son autorisation et un déchiffrement des ROMs lors de l'exécution ou immédiatement avant.

Du flou avec cette affaire

Selon l'analyse d'un avocat citée par PC Gamer, " Nintendo indique clairement à Valve qu'il considère Dolphin comme une violation du DMCA et que, s'il y a une publication sur Steam, il prendra probablement d'autres mesures. "

Ayant été impliqué dans le projet Dolphin par le passé, le développeur Pierre Bourdon écrit sur Mastodon que Nintendo fonde sa demande sur la distribution avec Dolphin de la clé commune Wii AES-128 (chiffrement et déchiffrement) utilisée pour des disques de jeux de la Wii.

Il souligne que cette présence dans le code source de Dolphin n'est pas nécessaire en théorie, mais relève d'une commodité pour les utilisateurs. " Personne ne peut dire avec certitude si Dolphin a raison ou si Nintendo a raison. " Une certitude est que Nintendo a attiré l'attention sur Dolphin...